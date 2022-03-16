12 мостов в Рязанской области отремонтируют в рамках нацпроекта в 2022 году

В программу капремонта включены два моста в Кораблинском районе через реку Мостья на автодороге «Пустотино - Хмелевое – Кирилловка» и реку Ранова на участке от автодороги «Рязань - Ряжск - Александро-Невский - Данков - Ефремов» - подъезд: Кипчаково.