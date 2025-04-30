Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«О мирных переговорах не слышали»: армия России наступает широким фронтом в Харьковской области

«О мирных переговорах не слышали»: армия России наступает широким фронтом в Харьковской области

Американское издание Reuters на днях писала инсайдерскую информацию, якобы США предлагает в рамках мирного соглашения, передать Украине освобожденные от ВСУ территории Харьковской области (речь в частности идет о пригородах Купянска).

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Комментарии
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Лора Лора
Нацистов только уничтожать! Это НЕЛЮДИ!
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18 час.
Нина Грекова
Мне вот не понятно ... Америка ставит условия России? А на равных нельзя? Только не пишите про Конституцию и Законы. Их НЕ соблюдает США, НАТО и ...  тем более укронацисты на  Украине.
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17 час.
Михаил Кутас
Бей бендеровскую мразь, превращайте их всех в грязь! Слава православным воинам! Освобождайте русскую землю от бесов Зеленского.
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7 час.
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