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Daily Mail: АПЛ расследует трансферы Виллиана и Это&apos;О из "Анжи" в "Челси"

Daily Mail: АПЛ расследует трансферы Виллиана и Это&apos;О из "Анжи" в "Челси"

Английская премьер-лига (АПЛ) проводит расследование, связанное с обстоятельствами перехода камерунского бразильского хавбека Виллиана и нападающего Самюэля Это'О из махачкалинского "Анжи" в лондонский "Челси".

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