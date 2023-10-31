Английская премьер-лига (АПЛ) проводит расследование, связанное с обстоятельствами перехода камерунского бразильского хавбека Виллиана и нападающего Самюэля Это'О из махачкалинского "Анжи" в лондонский "Челси".
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