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На всей территории Крыма ограничено электроснабжение

На всей территории Крыма ограничено электроснабжение

На фоне повреждений инфраструктуры, вызванных внешними воздействиями, в регионе введен особый график подачи электричества.

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