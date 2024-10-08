Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии эвакуированы 1047 человек

Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии эвакуировали 1047 человек, сообщил глава города Игорь Ткаченко. «Для обеспечения безопасности людей, проживающих недалеко от места ЧС – в районах Черноморской набережной и Ближних Камышей, была проведена временная эвакуация в пункты временного размещения 1047 человек», – указал он в своем телеграм-канале.