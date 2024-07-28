Директор ТЮЗа Светлана Лаврецова отправила открытку с «Морской почты» «Петербургского дневника»

Открытку получит друг семьи - офицер подводник В Кронштадте у Морского собора создано общественное пространство в виде парусного корабля, откуда жители и гости города могут отправить уникальные открытки в любую точку России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии