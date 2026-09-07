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Фанаты «Црвены Звезды» показали портрет экс-генерала Младича на дерби с «Партизаном». УЕФА на прошлой неделе уже штрафовал клуб за баннеры в честь военного преступника

Болельщики « Црвены Звезды » продемонстрировали портрет Ратко Младича на матче с « Партизаном ». Белградское дерби состоялось в воскресенье в рамках 8-го тура чемпионата Сербии.

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