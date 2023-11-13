Гигантский вилок капусты вырастила жительница Черновки Екатерина Мотренко

Хозяйки уже заготовили соления, варения. Как говорится: «Как потопаешь, так и полопаешь». Огромный кочан капусты вырастила на своем огороде читательница газеты Кочковского района «Степные зори» Екатерина Ивановна Мотренко.
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