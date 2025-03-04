Для получения 50 млрд евро от ЕС по программе Ukraine Facility Украина должна выполнить ряд условий

Без принятия законопроектов, которые реформируют жилищное законодательство в Украине, полноценной рамки, которая будет регулировать все аспекты послевоенного восстановления, Украина не сможет получить 50 млрд евро от ЕС по программе Ukraine Facility.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии