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Мировое обозрение

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Для получения 50 млрд евро от ЕС по программе Ukraine Facility Украина должна выполнить ряд условий

Для получения 50 млрд евро от ЕС по программе Ukraine Facility Украина должна выполнить ряд условий

Без принятия законопроектов, которые реформируют жилищное законодательство в Украине, полноценной рамки, которая будет регулировать все аспекты послевоенного восстановления, Украина не сможет получить 50 млрд евро от ЕС по программе Ukraine Facility.

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