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Акции Genus упали на 7% из-за слабых рынков свинины и молока

Акции Genus упали на 7% из-за слабых рынков свинины и молока

Акции Genus PLC упали на 8,2% в понедельник после публикации годовых результатов британской компании, специализирующейся на генетике в животноводстве.

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