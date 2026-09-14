ВС России продолжают удары по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины

Российские войска продолжают операции по поражению железнодорожной инфраструктуры на западе Украины. Министерство обороны Российской Федерации сообщает, что данные объекты используются для транспортировки военных грузов, поступающих из европейских стран.
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