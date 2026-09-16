В США показали кадры разрушенных американских баз на Ближнем Востоке

Американский телеканал CBS показал кадры разрушений на американских военных базах в Саудовской Аравии и Кувейте.
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