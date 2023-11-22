Надежда на деэскалацию: Захарова оценила договорённости ХАМАС и Израиля

Мария Захарова отметила, что Россия приветствует договорённости, достигнутые ХАМАС и Израилем.Достигнутые Израилем и ХАМАС договорённости о четырехдневной гуманитарной паузе приветствуются Россией, подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире собственной программы на радио Sputnik.
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