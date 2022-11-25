«Уезжайте из страны»: Подоляка намекнул украинцам, какой план вскоре реализуют ВС РФ

Российская Федерация в рамках специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины продолжит уничтожать объекты критической инфраструктуры до тех пор, пока Киев не вернется к дипломатическому процессу для разрешения данного кризиса.
Российская Федерация в рамках специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины продолжит уничтожать объекты критической инфраструктуры до тех пор, пока Киев не вернется к дипломатическому процессу для разрешения данного кризиса.
Свежие комментарии