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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Кливленд» одержал 16-ю победу подряд. Это самая длинная серия в истории клуба

Победа над «Гризлис» стала для «Кэвз» 16-й подряд. Это самая длинная победная серия в истории клуба. «Кливленд» – седьмая команда в истории НБА, которой удалось выиграть 56 матчей из первых 66.

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