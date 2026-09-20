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Профессор Абдуллаева: стеклянная банка — самый надежный вариант для заготовок

Профессор Абдуллаева: стеклянная банка — самый надежный вариант для заготовок

Осенью, в сезон домашних заготовок, важно обращать внимание не только на качество продуктов, но и на тару.

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