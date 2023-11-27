Акции «СПБ Биржи» опускались до исторического минимума

Акции «СПБ Биржи» теряли более 30% на ложных новостях о подаче документов на банкротство. Котировки опускались до исторического минимума в 63,8 рубля за акцию, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
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