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Мария Браньяс Морера, родившаяся 4 марта 1907 года, стала одной из самых пожилых женщин в мире и самой старой жительницей планеты в 2023 году

﻿﻿Мария Браньяс Морера родилась 4 марта 1907 года. В 2023 году она стала одной из старейших женщин в мире и старейшим человеком на Земле.

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