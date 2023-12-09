«Я бываю очень резкая»: Лариса Гузеева призналась, что её тяготит собственная несдержанность

По случаю выхода в прокат фильма «Тёща» исполнившая в нём главную роль Лариса Гузеева дала интервью изданию «Hello!», в котором рассказала о своей несдержанности в общении с людьми, включая самых близких родственников.
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