Коррупционный скандал в Польше: распад доверия и неоконченное правосудие Ольга ВайленкоНедавний коррупционный скандал в Польше, связанный с хищением государственных средств, выделенных на закупку электрогенераторов для Украины, потряс политическую сцену страны.