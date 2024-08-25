Коррупционный скандал в Польше: распад доверия и неоконченное правосудие Ольга ВайленкоНедавний коррупционный скандал в Польше, связанный с хищением государственных средств, выделенных на закупку электрогенераторов для Украины, потряс политическую сцену страны.
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