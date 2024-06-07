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Губернатор Севастополя Развожаев объяснил причины ухода кораблей ЧФ из бухты

Губернатор Севастополя Развожаев объяснил причины ухода кораблей ЧФ из бухты

Слухи об отводе кораблей Черноморского флота из Севастополя не имеют под собой оснований.Боевые корабли Черноморского флота не покидали свою базу в Севастополе, они лишь перестали стоять в Севастопольской бухте, чтобы не подвергать себя дополнительным рискам.

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