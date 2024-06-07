Губернатор Севастополя Развожаев объяснил причины ухода кораблей ЧФ из бухты

Слухи об отводе кораблей Черноморского флота из Севастополя не имеют под собой оснований.Боевые корабли Черноморского флота не покидали свою базу в Севастополе, они лишь перестали стоять в Севастопольской бухте, чтобы не подвергать себя дополнительным рискам.
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