Губернатор Севастополя Развожаев объяснил причины ухода кораблей ЧФ из бухты

Слухи об отводе кораблей Черноморского флота из Севастополя не имеют под собой оснований.Боевые корабли Черноморского флота не покидали свою базу в Севастополе, они лишь перестали стоять в Севастопольской бухте, чтобы не подвергать себя дополнительным рискам.