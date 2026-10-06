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В России научились вычислять геолокацию без помощи ГЛОНАССа или GPS

В России научились вычислять геолокацию без помощи ГЛОНАССа или GPS

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Инженеры Московского физико-технического института (МФТИ) создали новую методику, с помощью которой можно определить положение смартфона, не используя данные космических спутников типа ГЛОНАСС или GPS.

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