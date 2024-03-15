Захарова осудила главу Евросовета за ранее подведение итогов выборов в РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила главу Евросовета Шарля Мишеля, который заранее «поздравил» главу РФ Владимира Путина с победой на выборах президента России, сославшись на предсказуемость результатов.
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