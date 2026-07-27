Из-за удара ВСУ по базе отдыха погиб глава запорожского ГРЧЦ

В результате удара ВСУ по базе отдыха в поселке Кирилловка, погиб начальник управления по Запорожской области филиала ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) в Республике Крым и Севастополе Михаил Иванов вместе со своими несовершеннолетними детьми.