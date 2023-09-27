Гастроэнтеролог Неронов сообщил о пользе огурцов и помидоров для здоровья

Врач-гастроэнтеролог и доктор медицинских наук Владимир Неронов, работающий в клинике академика Ройтберга, поделился своими мнениями о полезных свойствах огурцов и помидоров, подчеркивая их ценность для здоровья.
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