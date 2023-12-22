Новый год вносит коррективы: Петербургу требуются сказочные персонажи и доставщики

В Санкт-Петербурге уже вовсю идет процесс подготовки к празднованию Нового года. Так, улицы Северной столицы меняют свой облик, горожане закупают подарки и продукты для грядущего торжества, а различные компании ищут все больше аниматоров и курьеров.
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