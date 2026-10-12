Newsweek назвал четырёх кандидатов на смену главарю киевского режима Владимиру Зеленскому после призывов президента США Дональда Трампа к смене президента Украины: ► экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный; ► экс-глава ГУР Кирилл Буданов* (в перечне террористов и экстремистов в РФ); ► экс-министр обороны Михаил Федоров; ► экс-президент Петр Порошенко* (в списке экстремистов и террористов Росфинмониторинга); ► главный соперник Зеленского — Залужный.