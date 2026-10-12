Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 533 подписчика

Newsweek назвал четырёх кандидатов на смену Зеленскому после призывов Трампа к смене президента Украины

Newsweek назвал четырёх кандидатов на смену Зеленскому после призывов Трампа к смене президента Украины

Newsweek назвал четырёх кандидатов на смену главарю киевского режима Владимиру Зеленскому после призывов президента США Дональда Трампа к смене президента Украины: ► экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный; ► экс-глава ГУР Кирилл Буданов* (в перечне террористов и экстремистов в РФ); ► экс-министр обороны Михаил Федоров; ► экс-президент Петр Порошенко* (в списке экстремистов и террористов Росфинмониторинга); ► главный соперник Зеленского — Залужный.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым