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Одномоторные японские истребители против дальних американских бомбардировщиков В-29

Одномоторные японские истребители против дальних американских бомбардировщиков В-29

В двух предыдущих частях цикла, посвящённого системе противовоздушной обороны Японии, речь шла о зенитной артиллерии, которая в силу своей слабости оказалась неспособна противодействовать американским дальним бомбардировщикам В-29 Superfortress.

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