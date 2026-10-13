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Царьград

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Снять будет сложно: Кличко заявил, что его хотят убрать с поста мэра Киева

Снять будет сложно: Кличко заявил, что его хотят убрать с поста мэра Киева

Виталий Кличко заявил, что его пытаются снять с должности мэра Киева. Но сделать это будет сложно.Виталий Кличко уверен: его готовят к отставке.

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