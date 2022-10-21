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«Как я могу прийти в чужой дом – «вот он я, нарисовался»? Я пока свободный агент». Плющенко об участии в турнире по шоу-программам

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко ответил на вопрос о возможном участии в турнире по шоу-программам, который пройдет 18-19 марта в Москве.

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