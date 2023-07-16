ЭРДОГАН СУРОВО НАКАЗАН, А РУССКИЕ ЗАБИРАЮТ УКРАИНУ, ПОКА "ВАГНЕР" ОКОПАЛСЯ В ЛЕСАХ БЕЛОРУССИИ

НП

Наталья Павлова

Украинские военные поспешили окопаться и заминировать границу с Белоруссией? Ну, а почему, собственно, "Вагнер" должен пойти на Киев с территории Белоруссии? Совсем необязательно, можно с Брянской области зайти. Стоит ли дожидаться пока на территорию Северной Украины войдёт польско-литовско-украинский корпус - 25 тысяч человек? Может, лупить их прямо на границе? Про 43% тоже не согласна, 93% - возможно. Ещё может быть 7% (или сколько им там причитается?) венграм, а полякам и румынам отдать овощами, то есть хрен им.