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ЭРДОГАН СУРОВО НАКАЗАН, А РУССКИЕ ЗАБИРАЮТ УКРАИНУ, ПОКА "ВАГНЕР" ОКОПАЛСЯ В ЛЕСАХ БЕЛОРУССИИ

ЭРДОГАН СУРОВО НАКАЗАН, А РУССКИЕ ЗАБИРАЮТ УКРАИНУ, ПОКА "ВАГНЕР" ОКОПАЛСЯ В ЛЕСАХ БЕЛОРУССИИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в нарушение договорённостей отпустил карателей "Азова"* домой на Украину - и почти сразу же был наказан неизвестными.

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Комментарии
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Лев Добрый
Поему 43%, возьмём всё - 👀👍👈😜вместе с амбаром!
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14 час.
НП
Наталья Павлова
Украинские военные поспешили окопаться и заминировать границу с Белоруссией? Ну, а почему, собственно, &quot;Вагнер&quot; должен пойти на Киев с территории Белоруссии? Совсем необязательно, можно с Брянской области зайти. Стоит ли дожидаться пока на территорию Северной Украины войдёт польско-литовско-украинский корпус - 25 тысяч человек? Может, лупить их прямо на границе? Про  43% тоже не согласна,  93% - возможно.  Ещё может быть 7% (или сколько им там причитается?) венграм, а полякам и румынам отдать овощами, то есть хрен им.
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13 час.

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