Уральцы уже привыкли, что из крана может течь что угодно, кроме чистой воды. Официальные цифры износа сетей звучат как приговор, а сроки, на которые растянули это "модернизацию", – как издевательство.
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