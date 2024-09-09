Россия пригасила страны Латинской Америки принять участие в саммите БРИКС

Россия рассчитывает, что представители стран Латинской Америки примут участие в саммите БРИКС в Казани, заявил директор департамента Латинской Америки МИД России Александр Щетинин, 9 сентября сообщает Prensa Latina.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии