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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Уфы» Тетрадзе дисквалифицирован на месяц за оскорбительное поведение в матче с «КАМАЗом»

КДК РФС дисквалифицировал Омари Тетрадзе на один месяц. Тренер «Уфы» наказан за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча с « КАМАЗом » (1:1) в Лиге PARI с учетом рецидива.

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