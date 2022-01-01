Происшествия

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В Республике Коми полицейские и общественники поздравили детей с Новым годом

В Сыктывкаре сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних МВД по Республике Коми, эжвинского отдела полиции и члены ведомственного Общественного совета в рамках акции «Полицейский Дед Мороз» посетили семьи, нуждающиеся в социальной поддержке и попавшие в сложную жизненную ситуацию.

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