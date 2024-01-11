Как выглядят 200 калорий?

Все мы прекрасно знаем, что разные продукты питания обладают различной калорийностью. Но многие ли могут представить, как в реальности выглядит эта разница? Самым любознательным и тем, кто следит за питанием, безусловно, будет интересно исследование информационного сайта wiseGEEK, демонстрирующее различные продукты в количестве, содержащем одинаковое число калорий — 200.