Более 20 судов на воздушной подушке будут патрулировать столичные водоемы зимой

Этот транспорт развивает скорость от 50 до 80 километров в час. Более 20 судов на воздушной подушке будут патрулировать столичные водоемы этой зимой, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
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