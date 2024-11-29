Более 20 судов на воздушной подушке будут патрулировать столичные водоемы зимой

Этот транспорт развивает скорость от 50 до 80 километров в час. Более 20 судов на воздушной подушке будут патрулировать столичные водоемы этой зимой, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.