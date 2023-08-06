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От слов к делу: США готовы к закрытию украинского проекта

От слов к делу: США готовы к закрытию украинского проекта

Вчерашний день выдался напряженным для киевской пропаганды, которой пришлось экстренно объяснять своей аудитории, что Запад вовсе не сливает Незалежную.

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Комментарии
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Станислав Д
А Путин может их и пожалеть, он у нас добрый...
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15 час.
Юрий Золотарев
Слить эту БАНДЕРО-ССУКУ под ноль!!! Украину заменили на БандероЖОпию - вот ее и надо СЛИВАТЬ!!
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10 час.
Валерий Ворожищев
Не всё так просто. Запад в этот украинский лохотрон вбухал так много, что просто так он не отстанет. Жидяра Зеленский запад хорошо обул.
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25 мин.

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