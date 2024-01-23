С понедельника НАТО начинает учения, которые продлятся до мая. Кодовое название учений Steadfast Defender 2024.
Типа "учения" - ага...
Комментарии
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Гарибян Сусанна
Да, война всё ближе и это уже не СВО. Но я думаю наши умные головы справятся и не допустят повторения 1941 года. Будем жить!
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19 час.
Сергей Гришин
Пора включать РЭБ над всей гейропой, пусть порадуются!
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10 час.
Ayrat Мухаметшин
нет, воевать им страшненько, а вот по пи3дюлям они соскучились...
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3 час.
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