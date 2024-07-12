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Царьград

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"Это не госбюджет": Чемпионка рассказала о компенсациях спортсменам, не допущенным до Олимпиады

"Это не госбюджет": Чемпионка рассказала о компенсациях спортсменам, не допущенным до Олимпиады

Русские спортсмены, не допущенные на Олимпийские игры, направят свои денежные компенсации на повышение профессиональных навыков, дополнительную экипировку.

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