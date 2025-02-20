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Царьград

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Одежду с символикой ВСУ и "тризубом" пустили в продажу в России. Первыми оторопели в ДНР: "Халатность и безразличие"

Одежду с символикой ВСУ и "тризубом" пустили в продажу в России. Первыми оторопели в ДНР: "Халатность и безразличие"

На площадках российских маркетплейсов пустили в продажу одежду с символикой ВСУ и "тризубом". Первыми оторопели в ДНР: "Халатность и безразличие".

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