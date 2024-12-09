В России могут появиться передвижные аптеки

Проект рассмотрят Госдуме в новом году. В России могут появиться «аптеки на колесах». Такой законопроект уже разрабатывается — его планируют рассмотреть в Госдуме в 2025 году, сообщает «Парламентская газета».
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