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Царьград

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Лагерь "Аркадаш" в Татарстане собрал молодежь из 14 стран

Лагерь "Аркадаш" в Татарстане собрал молодежь из 14 стран

В Татарстане стартовал международный лагерь "Аркадаш", собравший 94 школьника из 14 стран. Организаторы, включая молодежный центр "Сэлэт" и группу "Россия - исламский мир", устроят творческие мастерские и культурные фестивали для участников.

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