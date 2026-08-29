Ekonomim: Турция активизировала переговоры с РФ и Украиной по зерновому коридору

Турция активизировала переговоры с Россией и Украиной по открытию зернового коридора в Черном море. Об этом сообщила газета Ekonomim со ссылкой на источники в турецких МИД и Минтрансе.
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