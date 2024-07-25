СК обвинил генерала ВСУ в отставке Кривоноса в преступлениях в Донбассе

Бывший заместитель командующего Силами специальных операций ВСУ Сергей Кривонос и экс-командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Юрий Галушкин обвиняются в совершении преступлений на территории Донбасса.
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