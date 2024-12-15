«Лапки отрубленные лежали рядом с телами» - на омских дачах живодер расправляется с животными. По словам местных, неизвестный убивает собак и кошек с помощью топора и ружья.
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«Лапки отрубленные лежали рядом с телами» - на омских дачах живодер расправляется с животными. По словам местных, неизвестный убивает собак и кошек с помощью топора и ружья.