Рогов: ВС РФ продвинулись на Ореховском направлении в Запорожской области

Подразделения Вооруженных сил России продвинулись на Ореховском направлении в Запорожской области. Об этом в беседе с ТАСС рассказал глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.