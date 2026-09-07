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Станислав Дужников показал постройневшую фигуру после похудения

Станислав Дужников показал постройневшую фигуру после похудения

Российский актер Станислав Дужников, весивший более 200 килограммов, вышел в свет после похудения. Снимки с артистом появились в Telegram-канале МХТ имени А.

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