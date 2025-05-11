Белоусов и командующий Ливийской армии обсудили вопросы сотрудничества

Министр обороны России Андрей Белоусов встретился с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром, стороны обсудили актуальные вопросы двухстороннего сотрудничества в области обороны, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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