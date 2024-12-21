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Власти Казани обозначили сроки возвращения людей в один из повреждённых ЖК

Вход в казанский жилой комплекс «Лазурные небеса», который сегодня подвергся атаке беспилотников вооруженных сил Украины, будет закрыт до завтрашнего утра, сообщил телеграм-канал администрации Советского района Казани.

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